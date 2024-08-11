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Военный аналитик США заявил о политической агонии Зеленского

Атака ВСУ на Курскую область говорит о политической агонии Владимира Зеленского. Настают последние дни киевского режима перед неизбежным распадом. Об этом заявил бывший офицер армии США политолог Скотт Беннет, передает РЕН ТВ.

В США заявилb о политической агонии Зеленского
© globallookpress.com
«Мы наблюдаем последние дни режима Зеленского, схожие с падением Гитлера во Второй мировой войне», – сказал он.

Беннет отметил, что атака на Курск доказывает, что в киевских политических кругах скоро вспыхнет паника, она приведет к госперевороту. Украинская армия распадется, а регионы начнут отделяться, провозглашая независимость. На Украине начнут возникать независимые города-государства.

По словам аналитика, бывшая советская республика обрушится из-за «кислотной коррозии политического яда». Этот яд дают Киеву Борис Джонсон, Джо Байден, ЕС, НАТО и «остальные паразиты из ковровых мешков».

Ранее сообщалось, что Зеленский вынес благодарность украинским боевикам, которые участвовали в агрессии против Курской области.