Атака ВСУ на Курскую область говорит о политической агонии Владимира Зеленского. Настают последние дни киевского режима перед неизбежным распадом. Об этом заявил бывший офицер армии США политолог Скотт Беннет, передает РЕН ТВ.

«Мы наблюдаем последние дни режима Зеленского, схожие с падением Гитлера во Второй мировой войне», – сказал он.

Беннет отметил, что атака на Курск доказывает, что в киевских политических кругах скоро вспыхнет паника, она приведет к госперевороту. Украинская армия распадется, а регионы начнут отделяться, провозглашая независимость. На Украине начнут возникать независимые города-государства.

По словам аналитика, бывшая советская республика обрушится из-за «кислотной коррозии политического яда». Этот яд дают Киеву Борис Джонсон, Джо Байден, ЕС, НАТО и «остальные паразиты из ковровых мешков».

Ранее сообщалось, что Зеленский вынес благодарность украинским боевикам, которые участвовали в агрессии против Курской области.