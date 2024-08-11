Политолог рассказал о немецком плане войны с Россией на 4,5 тысячи страниц

У Германии есть план войны с Россией, насчитывающий 4,5 тысячи страниц. Прямая конфронтация с Западом реальна. Об этом заявил политолог Алексей Ярошенко, сообщает «Царьград».

Ярошенко заявил, что не следует думать, будто сценарий прямой конфронтации с Западом нереален, что там боятся войны и хотят дружить с Россией.

«У немцев есть разработанный план на четыре с половиной тысячи страниц», — сказал политолог.

По его словам, этот план был обнародован полгода назад, но сейчас о нем все забыли, хотя Запад активно перебрасывает войска к границам России, строит базы и разрабатывает баллистические ракеты, которые могут «нести ядерный заряд от Берлина до Москвы».

Ярошенко добавил, что время полета таких ракет до территории России составит десять минут. Это создаст сложности для системы ПВО.

«И с этой точки зрения вариант прямой конфронтации реален», — резюмировал политолог.

Ранее немецкие СМИ писали, что в Берлине разработали «Оперативный план Германия». В этом документе описывается военная архитектура ФРГ к началу возможного конфликта с Россией в 2029 году.