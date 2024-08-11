Зеленский публично прокомментировал атаку на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский со словами благодарности обратился к украинским военным, которые были задействованы в атаку на Курскую область. В своем Telegram-канале он заявил, что ВСУ уделяют внимание каждому участку фронта.

Я хотел бы поблагодарить всех наших воинов за эту неделю — боевые бригады, которые очень эффективно защищают нашу страну <…> Молодцы, ребята! — написал Зеленский.

Глава государства заявил, что главком ВСУ Александр Сырский несколько раз в течение 10 августа докладывал о переносе боевых действий на территорию России. Подводя итог, Зеленский сообщил, что данными действиями Украина доказывает свое знание о том, как «восстановить справедливость».

Захарова прокомментировала удар по Курску

Ранее военный аналитик из Германии Юлиан Репке обратился к руководству Украины с призывом «не обманываться» по поводу ситуации в Курской области. По мнению специалиста, рано или поздно, но ВСУ придется уйти из региона, а сама операция очень рискованная.

До этого британский профессор Майкл Кларк предположил, что Владимир Зеленский решился на атаку Курской области ради попытки избежать поражения. По его словам, Киев готов пойти на серьезные потери в технике и живой силе, чтобы достичь этой цели.