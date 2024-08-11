Президент Украины Владимир Зеленский начал атаку на Курскую область, отчаянно пытаясь избежать поражения, написал в британской газете The Times профессор кафедры оборонных исследований в Королевском колледже Лондона Майкл Кларк. Ради этой цели политик готов принести в жертву солдат и технику, отмечает он. Однако перекинутые на Курское направление силы были бы полезнее в Донбассе, уверен Кларк.

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Киев, очевидно, готов жертвовать ценными солдатами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление. Критики Зеленского скажут, что это просто впустую потраченные жизни солдат и напрасно уничтоженная техника, которая пригодилась бы куда больше на юге, в Донбассе, — говорится в публикации.

Кларк назвал стратегическое военное решение Зеленского самым рискованным за время боевых действий. По его мнению, в конечном итоге исход сражений будет решен не в пользу Украины. Журналист уверен, что наступление ВСУ в Курской области не окажет влияния на ход боевых действий.

Ранее The Times сообщала, что «летнее контрнаступление» украинских войск на территорию России планировалось на протяжении нескольких месяцев. При этом нападение ВСУ на Курскую область оказалось неожиданностью для многих. Как отметили источники, Зеленский долгое время давил на военное руководство, чтобы выделить для атаки до 10 тысяч солдат.