КНДР запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

КНДР запустила в субботу около 240 шаров с мусором в сторону Южной Кореи, но только примерно 10 из них приземлились на ее территории. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

© РИА Новости

К 10:00 по местному времени (06:00 мск) шаров в воздухе уже не было. Агентство предполагает, что КНДР запустила их, несмотря на то, что ветер дул в северном и северо-восточном направлении. Воздушные шары упали в северных частях провинции Кёнгидо, уточняет Yonhap.

В комитете добавили, что в пакетах с макулатурой и мусором опасных веществ не было.

Субботняя акция стала 11-й с 28 мая, предыдущая состоялась 24 июля. Тогда один из шаров упал на территории правительственного комплекса, где расположена администрация президента Республики Корея. Всего с конца мая с территории КНДР было запущено более 3,6 тыс. шаров в ответ на заброс пропагандистских листовок.