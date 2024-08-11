Атака на Курскую область не спасёт Киев от поражения, как того хотел бы Владимир Зеленский, заявил журналист Майкл Кларк в The Times.

«Киев, очевидно, готов жертвовать... Критики Зеленского скажут, что это просто впустую потраченные жизни солдат и напрасно уничтоженная техника, которая пригодилась бы куда больше на юге, в Донбассе», — приводит текст публикации РИА Новости.

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По мнению Кларка, это было очень самонадеянным решением, но предстоящие битвы едва ли будут в пользу Киева.

Журналист подчеркнул, что атака ВСУ в Курской области не поменяет ход боевых действий.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что при падении обломков ракеты на дом в Курске пострадали 13 человек, двое находятся в тяжёлом состоянии.

Сотрудники МЧС России спасли 15 человек, ещё 30 эвакуировали на месте происшествия.

Российские экипажи вертолётов Ка-52 уничтожили ракетами военных и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области.