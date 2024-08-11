Трамп обвинил Харрис в воровстве его политических идей

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил свою соперницу от демократов по предвыборной гонке, занимающую пост вице-президента, Камалу Харрис в воровстве его инициатив для политической платформы, в частности идеи отмены налога на чаевые для работников сферы услуг.

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"Камала Харрис, период "медового месяца" которой подходит к концу и которая начинает серьезно проигрывать в опросах общественного мнения, только что скопировала мою политику "никаких налогов на чаевые". Разница в том, что реализовывать она ее не будет, ей это нужно лишь в политических целях. Это была идея Трампа, у нее нет своих идей, она может лишь красть их у меня", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

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В субботу Харрис на митинге в Лас-Вегасе (штат Невада) выступила за отмену налогов на чаевые в стране. Помимо этого, она пообещала принять меры для снижения цен в США.

Трамп ранее неоднократно высказывался за отмену налогов на чаевые.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий американский лидер Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к главе Белого дома отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис на высший государственный пост.