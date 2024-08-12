В Японии высказались о причинах конфликта на Украине

Украинского конфликта удалось бы избежать, если бы США думали о безопасности Европы после распада СССР. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того.

"Если бы Америка тогда подумала не о своей исключительности, а о том, как ощущает себя проигравший (речь о распаде СССР - прим. ред.)… тогда США смогли бы думать о безопасности в Европе не с позиции "кто не с нами, тот будет повержен", а с позиции реализма", - подчеркнул он.

По словам Того, США могли бы посмотреть на мир "глазами проигравшего" в годы после распада Советского Союза, когда у американцев возникло ощущение американской исключительности. В случае, если бы Вашингтон мог думать о проблемах безопасности других стран, нынешнего украинского конфликта не было бы, добавил политик.

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До этого Того заявил, что Украина может распасться на три части, если не будет мирных переговоров.