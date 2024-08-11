Украину предупредили о возможном распаде на три части

Бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того заявил, что Украина может распасться на три части. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

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Того предупредил Украину о возможном распаде на три части и подчеркнул, что это произойдет при отсутствии переговоров с Россией. По его мнению, в ближайшие три месяца российские войска могут продвинуться настолько, насколько получится. В таком случае Москва «сделает так, чтобы Украина уже больше не поднялась ни при Байдене или Харрис, ни при Трампе».

«Тогда Украина может распасться на три части: восточная отойдет к России, западная — к Западной Европе, а в середине останется маленькая Украина с Киевом», — допустил он.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область сделает мирные переговоры невозможными. По его мнению, диалог с Киевом исключен, пока ВСУ «пытаются захватить хотя бы миллиметр российской территории».