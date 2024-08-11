В Турции разблокировали Instagram
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлкадир Уралоглу сообщил о разблокировке Instagram* в стране.
«Доступ к Instagram разблокирован», — объявил он в соцсети X.
Политик напомнил, что страна заблокировала доступ к платформе в начале августа, так как политика соцсети противоречила требованиям законодательства.
«В результате переговоров с должностными лицами Instagram нам пообещали сотрудничество в совместной работе над цензурой, все наши требования будут выполнены», — пояснил Уралоглу.
Ранее Роскомнадзор заявил, что в настоящий момент не рассматривает возможность снятия блокировки с социальной сети Instagram.
При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил разблокировку Instagram в России в будущем.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.