В Турции разблокировали Instagram*

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлкадир Уралоглу сообщил о разблокировке Instagram* в стране.

© РИА Новости

«Доступ к Instagram разблокирован», — объявил он в соцсети X.

Политик напомнил, что страна заблокировала доступ к платформе в начале августа, так как политика соцсети противоречила требованиям законодательства.

«В результате переговоров с должностными лицами Instagram нам пообещали сотрудничество в совместной работе над цензурой, все наши требования будут выполнены», — пояснил Уралоглу.

Ранее Роскомнадзор заявил, что в настоящий момент не рассматривает возможность снятия блокировки с социальной сети Instagram.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил разблокировку Instagram в России в будущем.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.