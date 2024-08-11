Харрис обнародует свою предвыборную программу на следующей неделе

Харрис пообещала обнародовать свою предвыборную программу на следующей неделе
Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на пост главы государства, пообещала обнародовать предвыборную программу на предстоящей неделе. Об этом она заявила журналистам своего пула, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Харрис, ее программа будет сфокусирована на экономике, а также на том, что нужно сделать для снижения цен и укрепления экономики, передает РИА Новости.
Республиканцы обвиняют демократическую администрацию США в росте цен и инфляции, заявляя о провальной экономической политике. По данным социологов, вопросы снижения трат остаются главными для избирателей.