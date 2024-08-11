Харрис обнародует свою предвыборную программу на следующей неделе

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на пост главы государства, пообещала обнародовать предвыборную программу на предстоящей неделе. Об этом она заявила журналистам своего пула, отвечая на соответствующий вопрос.

© Российская Газета

По словам Харрис, ее программа будет сфокусирована на экономике, а также на том, что нужно сделать для снижения цен и укрепления экономики, передает РИА Новости.

Республиканцы обвиняют демократическую администрацию США в росте цен и инфляции, заявляя о провальной экономической политике. По данным социологов, вопросы снижения трат остаются главными для избирателей.