СМИ: аккаунт предвыборного штаба Трампа взломали из-за рубежа

Некоторые из внутренних интернет-сетей кандидата в президенты США Дональда Трампа были взломаны из-за рубежа, сообщили в предвыборном штабе.

© EPA

В издании отметили, что первой о взломе сообщила газета Politico, на почту которой пришли электронные сообщения с документами из предвыборного штаба.

«Эти документы были получены незаконно из иностранных источников, враждебных Соединённым Штатам, с целью вмешательства в выборы 2024 года, а также для того, чтобы посеять хаос во всем нашем демократическом процессе», — заявил The Hill представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг.

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов ранее заявил в беседе с RT, что мошенники могут создать визуально неотличимую копию любого сайта, а в иных случаях и взломать его.

В июле хакеры взломали в Telegram чат-бот Fleep Bot и начали рассылку спама.