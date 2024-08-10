В Белграде началось шествие в знак протеста против добычи лития

Многотысячная толпа протестующих против планов открыть рудник по добыче минерала ядарит, содержащего литий, начала шествие по центральным улицам Белграда, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Участники акции начали движение после призывов перекрыть соединяющий старую и новую часть города мост Газела, часть международной трассы Е75. Толпа скандировала слоган "Не будешь копать", а, проходя мимо президентского дворца, выкрикивала оскорбления в адрес главы государства. По пути следования протестующие остановились у здания МИД и скандировали: "Предательство".

Ранее сотрудники полиции были вынуждены перекрыть место протеста и прилегающие улицы, движение в центре города было сильно затруднено. Протестующие прибыли с флагами и транспарантами, призывающими не допустить добычу минерала в стране, используют вувузелы и свистки.

Протестная повестка

В 2022 году власти Сербии отказались от совместного проекта с австралийско-британским концерном Rio Tinto по разработке залежей содержащего литий минерала ядарит в районе города Лозница. Это произошло после серии акций протеста экологических активистов, которые перекрывали ключевые трассы республики, мосты и городские улицы. В июле 2024 года Конституционный суд Сербии отменил это решение правительства, сделав возможным возобновление проекта.

Президент Сербии Александар Вучич указывал, что республика может добывать 58 тыс. тонн лития в год и поставлять его ЕС. В таком случае на сербские поставки придется 17% от европейского литиевого рынка. Он отмечал, что этого суммарно хватит для производства 1,1 млн электромобилей, страна уже провела несколько переговоров, в том числе с представителями европейской автоиндустрии, включая концерны Mercedes, Volkswagen и Stellantis.

Попытки использовать протест для беспорядков

9 августа Вучич заявил, что Россия предупредила руководство страны о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран. Он подчеркнул, что в соответствии с поступившим сигналом силовые ведомства ведут активную работу, "те, кто фантазируют, что добьются чего-то силой, ничего не добьются".

Министерство внутренних дел Сербии предупредило участников протеста, запланированного на 10 августа в Белграде, о недопустимости нарушения законодательства и о готовности правоохранительных органов привлечь к ответственности всех нарушителей.

Сербское издание "Вечерне новости" ранее сообщило, что представители прозападной оппозиции в стране готовы использовать запланированные на 10 августа в Белграде протесты для захвата президентского дворца, ликвидации главы государства и запуска украинского сценария. Отмечалось, что ранее основные участники так называемых экологических протестов начали "применять очевидную схему провоцирования цветных революций".