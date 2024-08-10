МИД Белоруссии вызвал временную поверенную Украины

Минск заявил Киеву решительный протест в связи с нарушением границы беспилотниками. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на МИД Белоруссии.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что силы ПВО республики были приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне появления в воздушном пространстве страны украинских ударных дронов.

Лукашенко: силы ПВО были переведены в повышенную боевую готовность на фоне атаки ВСУ

«В МИД была вызвана временная поверенная в делах Украины в Республике Беларусь Ольга Тимуш. Украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы», — подчеркнули в министерстве.

Белорусская сторона потребовала принять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе, отметили в ведомстве.

Кроме того, пояснили дипломаты, Тимуш была предупреждена о том, что в случае повторения таких провокаций белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории.

Особо было указано на то, что если украинская дипмиссия не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности ее дальнейшего присутствия в Минске, уточнили в МИД.