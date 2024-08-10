СМИ: в штабе Харрис начались конфликты между старой и новой командами
Предвыборная кампания кандидата в президенты США Камалы Харрис осложнилась из-за внутренней борьбы в ее команде. С Камалой пришли новые стратеги, но они должны руководить людьми, нанятыми еще Джо Байденом. Об этом сообщает издание POLITICO со ссылкой на источники, знакомые с происходящим.
Газета пишет, что изначально кампания выстраивалась так, «чтобы думать и говорить голосом Байдена». Но теперь демократы и их штаб должны резко перестроиться и следовать указаниям нового знаменосца — Харрис. Это создало конфликт между соратниками Байдена (включая тех, кто годами в частном порядке критиковал политические навыки Харрис), и членами собственной команды Харрис.
«Нарастающие трения являются результатом беспрецедентного пересмотра списка кандидатов от Демократической партии менее чем за три месяца до выборов», — пишет издание.
Несколько человек из окружения Харрис рассказали POLITICO, что они обеспокоены тем, что растущая напряженность среди сотрудников предвыборного штаба отразится на вице-президенте. Они считают, что это «прискорбно и несправедливо», учитывая успехи, которых она добилась в последние годы «в построении сплоченного и лояльного подразделения».
Соратники Харрис заметили, что бывшие помощники Байдена «ворчали себе под нос» из-за того, что теперь им приходится работать на нее.
В свою очередь Джен О'Мэлли Диллон, бывший чиновник Белого дома и председатель предвыборного штаба Байдена, сказала Харрис в телефонном разговоре, что ей нужны конкретные гарантии того, что некоторые из новых влиятельных игроков кампании, не подорвут ее полномочия по принятию решений.
В частности, Диллон беспокоит фигура Дэвида Плауффа, бывшего руководителя предвыборного штаба Барака Обамы.
POLITICO отмечает, что перед Харрис встала сложная задача, требующая одновременно «интеграции двух политических миров» и борьбы с Дональдом Трампом.