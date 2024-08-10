Алжир запросил заседание СБ ООН после удара ЦАХАЛ по школе в Газе

Алжир направил запрос в Совбез ООН на проведение заседания в связи с ударом Израиля по школе «Эт-Табиин» в секторе Газа, в результате которого погибли более 100 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Дата и формат заседания пока не согласованы.

Боррель об ударе Израиля по школе в Газе: массовым убийствам нет оправдания

Напомним, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке Алжир неоднократно обращался в СБ ООН с просьбами о проведении заседаний.

Так, 4 мая власти страны обратились в организацию в связи с обнаружением массовых захоронений в секторе Газа — порядка 400 тел были найдены в братской могиле во дворе медицинского комплекса «Насер» в Хан-Юнисе.

28 мая Алжир запросил заседание СБ ООН после удара Израиля в Рафахе по палаткам с перемещенными лицами.