New York Times: Трамп неоднократно обзывал Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп находится в дурном расположении духа. Он злится на демократов и в частном порядке допускает площадные ругательства в адрес своей соперницы по выборам Камалы Харрис. Так утверждает газета New York Times, ссылаясь на свои источники.

На ужине 2 августа Трамп сообщил донорам, что СМИ ошибочно полагают, что он «стал мягче» после покушения.

«Я не стал любезнее», — сказал он, по словам одного из присутствующих.

Другой источник рассказал, что Трамп не скрывает злость на демократов, потому что они сначала «пытались обанкротить его, а затем убить».

«Действительно, в последние несколько недель г-н Трамп часто был в плохом настроении. Он разражался гневными тирадами в адрес г-жи Харрис. Он называл ее «мерзкой» (nasty) в выступлении на Fox & Friends и «стервой» (bitch) в частном порядке. Последнее слово неоднократно слышали два человека в разных ситуациях», — пишет New York Times.

Издание считает, что скорый на гнев Трамп якобы стал «уязвимым для манипуляций», и этим пользуются даже его близкие союзники.

Ранее Трамп назвал Харрис «тупой», поскольку она не умеет общаться со СМИ и давать пресс-конференции.