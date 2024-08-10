В ОБСЕ отказались прокомментировать атаку на Поддубного

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ не располагает необходимой информацией об инциденте с военным корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным. В связи с этим он не может прокомментировать ЧП, заявил старший советник представителя Дейн Коруга. Об этом пишет РИА «Новости».

Чиновник отметил, что мандат представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ основывается как на принципах, принятых участниками организации, так и на международных стандартах.

Житель Курской области рассказал о спасении Поддубного

Напомним, что инцидент с Поддубным произошел в среду, 7 августа, в Курской области. Украинский дрон атаковал машину, в которой ехал военкор, что привело к опрокидыванию и возгоранию транспортного средства.

Журналист получил сильные ожоги, травмы, но остался жив и вышел на трассу, где его подобрал местный житель. Мужчина отвез раненого в клинику, где ему оказали необходимую помощь. Затем врачи перевезли Поддубного в Москву в НИИ имени Склифосовского.