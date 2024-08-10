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В ОБСЕ отказались прокомментировать атаку на Поддубного

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ не располагает необходимой информацией об инциденте с военным корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным. В связи с этим он не может прокомментировать ЧП, заявил старший советник представителя Дейн Коруга. Об этом пишет РИА «Новости».

В ОБСЕ отказались прокомментировать атаку на Поддубного
© РИА Новости

Чиновник отметил, что мандат представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ основывается как на принципах, принятых участниками организации, так и на международных стандартах.

Житель Курской области рассказал о спасении Поддубного

Напомним, что инцидент с Поддубным произошел в среду, 7 августа, в Курской области. Украинский дрон атаковал машину, в которой ехал военкор, что привело к опрокидыванию и возгоранию транспортного средства.

Журналист получил сильные ожоги, травмы, но остался жив и вышел на трассу, где его подобрал местный житель. Мужчина отвез раненого в клинику, где ему оказали необходимую помощь. Затем врачи перевезли Поддубного в Москву в НИИ имени Склифосовского.

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