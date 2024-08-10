Сирия отреагировала на атаку ВСУ в Курской области

Сирия полностью поддерживает Россию во всех действиях, которые направлены на защиту Курской области и ее населения от террора Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили сирийском министерстве иностранных дел, пишет РИА Новости.

© МО РФ

«Сирия выражает свою твердую поддержку РФ в ее борьбе с этой агрессией, которая угрожает стабильности в регионе», — отмечается в заявлении МИД Сирии.

В Германии отреагировали на атаку ВСУ на Курскую область

Там отметили, что Дамаск с тревогой следит за террористической атакой ВСУ по Курской области, в результате которой под удар попали гражданская инфраструктура и мирные жители.

В МИД подчеркнули, что действия украинских военных были бы невозможны без поддержки Киева со стороны Запада, который поставляет Украине современное вооружение.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Жестоким обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.