Лукашенко предложил белорусам привыкать к мысли о другом президенте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не бросит белорусов «завтра», но они должны «привыкать к мысли, что «он не вечный» и однажды главой государства станет другой человек». Белорусский лидер также рассказал, чем займется, когда отойдет от дел, сообщает Sb.by.

В субботу, 10 августа Лукашенко общался с жителями агрогородка Городище Шкловского района, и одна из женщин попросила, чтобы он баллотировался на новый срок.

«Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой», — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что не собирается бросать граждан завтра или послезавтра, но «всякое в жизни бывает».

«Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что видит свою задачу в том, чтобы после его ухода страна оставалась мирной и спокойной. Лукашенко предположил, что, уйдя от дел, он будет «где-нибудь в деревне жить с вами рядом». При этом его будут «вспоминать и благодарить, что хуже не стало».