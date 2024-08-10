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В Молдавии обвинили Санду в подавлении свободы слова

Официальный Кишинев приостановил деятельность 14 телеканалов, далее он начнет закрывать рот и простым гражданам, заявил лидер входящей в оппозиционный блок «Победа» партии «Шанс» Алексей Лунгу. Об этом пишет РИА «Новости».

В Молдавии обвинили Санду в подавлении свободы слова
© globallookpress.com

Накануне правительственный совет по продвижению инвестиционных проектов Молдавии принял решение приостановить на 60 дней лицензию телеканала Mega TV. Ранее была приостановлена деятельность компании Media Content Distribution (владельца телеканала Canal 5 и радиостанции Maestro FM).

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«Четырнадцать телеканалов закрыты, десятки сайтов заблокированы, но это не предел. [Президент Молдавии Майя] Санду идет на новые «рекорды» в подавлении свободы слова», — подчеркнул Лунгу.

По его оценке, власть стремится превратить СМИ в свою обслугу, подвергает репрессиям журналистов, которые не скрывают правду о реальной ситуации в стране.

«Такую демократическую Европу строит у себя дома президент», — отметил политик.

Ранее сообщалось, что глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ подписал указ о блокировке сайтов ТАСС, «Комсомольской правды», «Московского комсомольца», «Российской газеты», «Ленты.ру», «Аргументов и фактов».