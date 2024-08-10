В Молдавии обвинили Санду в подавлении свободы слова

Официальный Кишинев приостановил деятельность 14 телеканалов, далее он начнет закрывать рот и простым гражданам, заявил лидер входящей в оппозиционный блок «Победа» партии «Шанс» Алексей Лунгу. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне правительственный совет по продвижению инвестиционных проектов Молдавии принял решение приостановить на 60 дней лицензию телеканала Mega TV. Ранее была приостановлена деятельность компании Media Content Distribution (владельца телеканала Canal 5 и радиостанции Maestro FM).

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«Четырнадцать телеканалов закрыты, десятки сайтов заблокированы, но это не предел. [Президент Молдавии Майя] Санду идет на новые «рекорды» в подавлении свободы слова», — подчеркнул Лунгу.

По его оценке, власть стремится превратить СМИ в свою обслугу, подвергает репрессиям журналистов, которые не скрывают правду о реальной ситуации в стране.

«Такую демократическую Европу строит у себя дома президент», — отметил политик.

Ранее сообщалось, что глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ подписал указ о блокировке сайтов ТАСС, «Комсомольской правды», «Московского комсомольца», «Российской газеты», «Ленты.ру», «Аргументов и фактов».