Названа страна, куда уехал после побега от полиции Карлес Пучдемон

Экс-глава каталонского женералитета (правительства) Карлес Пучдемон рассказал в соцсетях, что вернулся в бельгийский город Ватерлоо. Об этом пишет РБК.

В четверг, 8 августа, Пучдемон выступил с речью в центре Барселоны перед 4,5 тыс. сторонников, после чего скрылся в толпе от полиции. Власти объявили о проведении операции «Клетка» и перекрыли дороги на выездах из города, однако экс-главу правительства Каталонии стражам порядка найти не удалось.

«Сегодня я нахожусь в Ватерлоо после нескольких чрезвычайно трудных дней. Необходимо проанализировать политическую ситуацию и рассмотреть глубинную причину операции, которая сделала возможным то, что произошло [8 августа]», — уточнил Пучдемон.

Политик заметил, что ему представляется неприемлемым преследование по политическим мотивам и неприменение закона об амнистии. В связи с этим, добавил он, у него не было и нет желания добровольно сдаться властям.

Бывший глава Каталонии пояснил, что если бы Министерство внутренних дел королевства соблюдало закон и предоставило положенное политику такого ранга сопровождение, то имело бы информацию о том, каким маршрутом он прибыл в Каталонию.

Напомним, что в 2017 году Пучдемона обвинили в попытке мятежа и растрате бюджетных средств. В связи с этим ему пришлось бежать в Бельгию.