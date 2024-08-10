Лукашенко отправится на границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен отправиться на границу с Украиной, чтобы на месте разобраться с «этими проблемами» — осложнением ситуации после воздушного вторжения ВСУ. Об этом Лукашенко сказал во время общения с жителями Шкловского района, сообщает издание Sb.by.

В субботу, 10 августа Лукашенко пообщался с жителями агрогородка Городище Шкловского района. Он напомнил об инциденте с украинскими БПЛА, вторгшимися в воздушное пространство Белоруссии, и которые пришлось сбивать зенитчикам. Президент отметил, что лично съездит на границу с Украиной.

«Мы занимаемся земными вопросами, а там уже на границе неспокойно. Вот я завтра должен быть на месте и разбираться с этими проблемами», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что хочет «уберечь Беларусь от войны», но мир и покой зависят не только от воли президента.