В Киеве оценили переброску белорусских сил на границу с Украиной

Переброска белорусских сил к границе с Украиной может быть попыткой отвлечь украинские войска на это направление, чтобы помочь российской стороне, предположил глава ЦПД при СНБО Украины Андрей Коваленко. Об этом пишет РБК.

Накануне глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин приказал усилить группировки белорусских войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Гомельский и Мозырский районы Белоруссии находятся вблизи границ с украинской Черниговской областью и российской Брянской.

«Стягивание сил со стороны Белоруссии к приграничью — это попытка помочь [президенту России Владимиру] Путину и отвлечь внимание украинского командования на то направление», — отметил Коваленко.

Глава центра констатировал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «может прогнозировать последствия любых провокаций».

Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях

Напомним, что Лукашенко после начала спецоперации на Украине неоднократно заверял, что белорусская армия не принимает участия в военной операции, и исключал атаку со стороны Минска. Вместе с этим он подчеркивал, что республика поможет России в случае военной агрессии против нее.