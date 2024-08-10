Боррель отреагировал на удар Израиля по школе в Газе

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил в соцсети X, что в ужасе от израильского удара по школе в секторе Газа.

Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что самолет ВВС Израиля выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По их данным, погибли 100 человек.

«В ужасе от кадров из школы в Газе, подвергшейся удару со стороны Израиля, в результате которого, по сообщениям, погибли десятки палестинцев. По меньшей мере 10 школ становились целью за последние недели. Этим массовым убийствам нет оправдания», — подчеркнул Боррель.

Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заметил, в свою очередь, что объекты гражданской инфраструктуры не должны становиться целями для военных ударов.

Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке начался 7 октября 2023 года. В ходе военных действий палестинское движение ХАМАС и ЦАХАЛ понесли большие потери в живой силе и бронетехнике. При обстрелах также погибло большое количество гражданских лиц.

Израиль нанес удар по школе в секторе Газа

Россия, Китай, Бразилия с первых дней войны призывают стороны сесть за стол переговоров и найти компромиссные решения. США в последние месяцы также работают над тем, чтобы принудить лидеров ХАМАС и Израиля к мирным переговорам.