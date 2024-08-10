Пропалестинские активисты снова прервали выступление Харрис

Предвыборное выступление кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис в штате Аризона в субботу, 10 августа, прервали пропалестинские активисты. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, в четверг, 8 августа, предвыборное выступление Харрис в Детройте также было прервано пропалестинскими активистами.

«Харрис прервали во время ее выступления пропалестинские протестующие, скандировавшие «свободная Палестина» и другие лозунги в поддержку Газы. Харрис остановила свою речь, чтобы обратиться к протестующим», — пояснил источник.

Журналисты отметили, что политик в ответ на лозунги напомнила о своей позиции по Палестине.

«И президент [США Джо Байден], и я работаем круглосуточно каждый день, чтобы заключить соглашение о прекращении огня и вернуть заложников домой. Поэтому я уважаю ваши голоса, но мы здесь, чтобы сейчас поговорить о [президентской] гонке», — подчеркнула Харрис.

Ранее кандидат в президенты публично призвала власти Израиля как можно скорее заключить сделку с палестинским движением ХАМАС с тем, чтобы «положить конец страданиям палестинцев».