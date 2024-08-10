Премьер Грузии заявил о готовности к перезагрузке отношений с США

Грузия готова к перезагрузке отношений с США. Об этом на встрече с сенатором США Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером в Тбилиси заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"У меня состоялась интересная встреча с сенатором США Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером, на которой обсудили отношения Грузии и США. Я еще раз сообщил о готовности Грузии к обновлению и перезагрузке наших отношений и сотрудничества, чтобы усилить двусторонние связи и способствовать большему развитию, благосостоянию, миру и безопасности в регионе и за его пределами", - написал Кобахидзе в X (ранее Twitter).

Сенатор Шахин и конгрессмен Тернер прибыли в Тбилиси с рабочим визитом накануне. Они уже встретились с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и вице-премьером, министром обороны Ираклием Чиковани. У американских законодателей также запланированы переговоры с представителями гражданского общества.

Госсекретарь Энтони Блинкен 31 июля заявил, что Вашингтон принял решение приостановить программу оказания помощи Тбилиси в размере более $95 млн в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах. До этого по той же причине ЕС принял решение заморозить €30 млн, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии.

Отношения Грузии с США, а также ЕС ухудшились на фоне принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в мае. Госдепартамент ранее заявил, что в связи с принятым законом вводит визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента и их родственников, а также представителей правоохранительных органов.