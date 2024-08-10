СМИ опровергли информацию о введении в Белоруссии режима КТО

Распространяемая в интернете информация о якобы введении в приграничных районах Белоруссии режима контртеррористической операции (КТО) является ложной и направлена на дестабилизацию обстановки в стране. Об этом сообщило издание "Гродненская правда".

"В интернете активно распространяется информация о введении в Беларуси режима КТО. Это ложь!" - говорится в сообщении.

Издание утверждает, что "из-за событий в Курской области государственная граница Беларуси максимально усилена спецподразделениями, но решения о введении особого положения не было".