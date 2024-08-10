В США рассказали, что ждет Зеленского при отказе от переговоров с РФ

На посту президента США Дональд Трамп может прекратить всю помощь киевскому режиму, если Зеленский откажется от мирных переговоров с Россией. Об этом пишет аналитик разведывательного сообщества США Мэтью Берроуз в статье для The National Interest.

Аналитик отмечает, что Трамп многократно обещал положить конец украинскому кризису «за двадцать четыре часа». Однако большинство наблюдателей не понимает, что на самом деле будет делать вероятный президент США.

По мнению Берроуза, Трамп, скорее всего, «попытается договориться с президентом РФ Владимиром Путиным без европейцев».

«Если Зеленский откажется сотрудничать с Путиным, это будет хорошим предлогом для Трампа отказаться от оказания какой-либо помощи Украине», — пишет Берроуз.

По его словам, Трамп отойдет в сторону и на плечи ЕС будет взвалена «вся ответственность за помощь Украине и прекращение конфликта». В пользу этого говорит и то, что некоторые влиятельные республиканские стратеги хотят, чтобы Вашингтон в любом случае «отвернулся от Европы и вместо этого сфокусировался на Азии».

Берроуз считает, что мирный договор между Россией и Украиной обеспечит «дополнительную защиту».

«Такое соглашение, скорее всего, приведет к более широким переговорам между НАТО и Россией, что потенциально приведет к принятию мер по контролю над обычными и ядерными вооружениями», — пишет аналитик.

Мэтью Берроуз — куратор проекта Red Cell в Центре Стимсона, имеющий долгую карьеру в разведывательном сообществе. Он является советником президента и генерального директора Stimson, руководителем программы Центра стратегического прогнозирования и бывшим советником Национального разведывательного совета (NIC).