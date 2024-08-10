Арестович* озвучил истинную цель наступления ВСУ в Курской области

Некоторые жители Украины считают, что целью вторжения ВСУ в Курскую область является захват АЭС, однако они ошибаются. Истинные причины раскрыл экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович* в соцсетях.

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«Я слышал версии, и они логичны. На фоне эскалации на Ближнем Востоке и предвыборной ситуации в США про Украину подзабывают. Поэтому надо напомнить про себя», – отметил Арестович*.

Украинский политик заявил, что захват ВСУ Курской АЭС является невыполнимой задачей, так как с учетом наряда сил, которые были направлены по курскому направлению «невозможно сокрушить мировую историю».

Вторжение ВСУ в Курскую область: как выглядит регион на четвертый день боев

Наступление Украины идет с размахом максимум на несколько десятков километров, и даже при максимально благоприятном раскладе ВСУ не смогут ничего сокрушить «и, скорее всего, даже до Курской АЭС не дойдут», передает слова Арестовича* aif.ru.

Как отметили в телегра-канале Росатома, после временного уменьшения числа сотрудников на Курской АЭС, предприятие продолжило работать в штатном режиме.

Ранее издание Politico заявило, что ВСУ получило зеленый свет от Германии и США на наступление в Курской области. Как отметили авторы статьи, по действиям западных союзников Киева не видно желания воспрепятствовать украинской стороне.

* ВНЕСЕН В ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ РОСФИНМОНИТОРИНГА.