Египет обвинил Израиль в нежелании урегулировать конфликт в Газе

У Израиля нет политической воли для того, чтобы урегулировать конфликт в секторе Газа. С таким заявлением выступил МИД Египта после удара по школе в анклаве, передает ТАСС.

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«У израильской стороны отсутствует реальная политическая воля, чтобы положить конец этой жестокой войне», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что всякий раз, когда посредники начинают добиваться прогресса в урегулировании палестино-израильского кризиса, Израиль предпринимает действия, которые приводят к жертвам среди мирного населения сектора Газа.

До этого представитель гражданской обороны сектора Газа подтвердил, что Израиль ударил тремя ракетами по школе Аль-Табаин в городе Газа, где размещались беженцы. Это привело к обширным жертвам среди мирного населения.