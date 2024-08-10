Умерла бывший гендиректор YouTube

Скончалась бывший гендиректор американского видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки. Ей было 56 лет. Причиной смерти стал рак. Об этом сообщил топ-менеджер Google Сундар Пичаи.

Он выразил соболезнования и написал, что крайне опечален уходом дорогой подруги Сьюзен Воджицки, два года боровшейся с раком.

«Она как никто другой причастна к истории Google, и трудно представить мир без нее», — написал Сундар Пичаи в соцсети X.

С гаража Сьюзен Воджицки началась история корпорации Google. Она сдала его в аренду основателям компании — Сергею Брину и Ларри Пейджу, и навсегда вошла в историю как «сотрудник под номером 16».

В 1999 году она стала первым менеджером по маркетингу Google, затем отвечала за рекламу. Участвовала в разработке AdWords и AdSense. Именно Воджицки настояла, чтобы Google приобрел YouTube в 2006 году за 1,6 млрд долларов. В 2014 году заняла пост гендиректора видеохостинга. Ушла в отставку только в прошлом году.

В СМИ Воджицки называли «королевой Кремниевой долины» и «первой леди Google». Изначально она не думала о карьере в ИТ, и в детстве мечтала стать историком.