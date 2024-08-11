В Сербии оценили число протестующих

В массовых протестах в Белграде против рудников по добыче лития приняли участие от 24 до 27 тыс. человек, заявил глава МВД Сербии, вице-премьер Ивица Дачич.

«Само собрание на Теразие прошло мирно, и полиция оценивает, что там было от 24 до 27 тыс. человек, но после собрания организаторы действовали вопреки всему, что они написали в отчёте о публичном собрании, нарушив общественный порядок», ― приводит его слова пресс-служба ведомства в Facebook*.

По словам министра, митингующие ведут себя как участники «цветных революций».

Ранее вице-премьер Сербии и экс-глава национальной спецслужбы Александр Вулин заявил, что Сербия серьёзно относится к информации о готовящемся перевороте и не намерена повторять украинский сценарий.

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