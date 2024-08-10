Ким Чен Ын посетил пострадавшие от наводнения районы в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в районы, которые пострадали от наводнения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

© Газета.Ru

Лидер народной республики поблагодарил страны и международные организации за выражение готовности оказать гуманитарную помощь.

Ким Чен Ын добавил, что правительство КНДР назвало самым важным опираться на собственные силы во всех сферах государственного управления.

До этого в городе Дальнереченске Приморского края, где 6 августа ночью произошел прорыв дамбы в районе микрорайона Мясокомбинат, удалось предотвратить разрушение еще одной дамбы в другом районе. По данным мэра Сергея Старкова, около 22:30 по местному времени (15:30 мск) поступила информация о том, что «дамбу в микрорайоне ЛДК начинает промывать». По прибытии на место происшествия Старков увидел, что «вода активно поступала из-под дамбы, образовав проран». Благодаря оперативным мерам разрушение дамбы удалось остановить.