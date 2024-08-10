Береговая охрана США заявила об обнаружении судна РФ около Алеутских островов

Береговая охрана США заявила, что обнаружила российское судно рядом с Алеутскими островами на Аляске, сообщает ТАСС.

Это произошло 5 августа во время патрулирования. Судно было выявлено в 30 морских милях к юго-востоку от пролива Амукта. Оно проходило в международных водах, но внутри исключительной экономической зоны США.

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Судно Береговой охраны не выходило на связь с российским, но проследовало за ним.