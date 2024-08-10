Стало известно об опоздавших на рухнувший в Бразилии самолет

Примерно 10 человек перепутали авиакомпании и не смогли попасть на борт разбившегося в Бразилии самолета, передает G1. Об этом порталу рассказал молодой человек, пропустивший трагический рейс.

Мужчина объяснил, что припозднившихся пассажиров не пустил на борт сотрудник авиакомпании. Все они обязаны ему жизнью, отметил он.

Он спас мне жизнь, — заявил порталу один из опоздавших пассажиров.

Ранее стало известно, что бразильский лидер Луис Инасиу да Силва объявил в своем блоге в соцсети Х трехдневный траур в память о погибших в авиакатастрофе под городом Виньеду. В результате крушения погиб 61 человек. Указ вступил в силу с момента публикации.

После крушения самолета в Бразилии никто не выжил

Рухнувший самолет компании Voepass Linhas Aéreas вылетел из муниципалитета Каскавел в штате Парана и направлялся в аэропорт Гуарульюс. По данным сайта Flightradar, самолет совершил еще два полета, прежде чем разбился. Сообщалось, что на земле никто не пострадал. Лула Да Силва узнал об аварии, когда готовился выступить с речью в штате Санта-Катарина, и прервал мероприятие. Он выразил сожаление по поводу крушения и объявил минуту молчания в память о жертвах.

Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник ранее отметил, причины крушения пассажирского самолета в Бразилии могут быть любыми. Эксперт добавил, что пилоты могли вывести борт из штопора, но почему-то этого не сделали. Вероятно, с экипажем что-то случилось, допустил заслуженный летчик.