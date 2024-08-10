На Западе забеспокоились из-за решения Венгрии по России

На Западе забеспокоились из-за решения Венгрии разрешить выдавать двухлетние визы гражданам России. Об этом сообщил редактор журнала Spectator Лукас Дегутис.

Список стран, из которых родом могут быть люди, претендующие на двухлетнюю рабочую визу (так называемую «национальную карту»), разместили в официальном вестнике венгерского правительства 9 июля, среди них — Россия и Белоруссия.

«Малозаметные перемены в миграционной политике Венгрии, вероятно, будут еще более проблемными с точки зрения Европы», — отметил Дегутис.

Он добавил, что западные страны уже выказали Будапешту, что власти страны создают угрозу всему Евпросоюзу. Однако, отмечает журналист, Венгрии будет сложно противостоять из-за ее председательства в организации до конца 2024 года.

Россиянам стало дороже оформлять шенгенскую визу

Ранее группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран обвинила Венгрию в ущемлении прав украинских беженцев. Все дело в законе, согласно которому беженцы из районов Украины, где нет боевых действий, больше не будут иметь права на получение государственного жилья.