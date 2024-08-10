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На Западе забеспокоились из-за решения Венгрии по России

На Западе забеспокоились из-за решения Венгрии разрешить выдавать двухлетние визы гражданам России. Об этом сообщил редактор журнала Spectator Лукас Дегутис.

На Западе забеспокоились из-за решения Венгрии по России
© РИА Новости

Список стран, из которых родом могут быть люди, претендующие на двухлетнюю рабочую визу (так называемую «национальную карту»), разместили в официальном вестнике венгерского правительства 9 июля, среди них — Россия и Белоруссия.

«Малозаметные перемены в миграционной политике Венгрии, вероятно, будут еще более проблемными с точки зрения Европы», — отметил Дегутис.

Он добавил, что западные страны уже выказали Будапешту, что власти страны создают угрозу всему Евпросоюзу. Однако, отмечает журналист, Венгрии будет сложно противостоять из-за ее председательства в организации до конца 2024 года.

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