В Японии назвали санкции против руководства России фатальной ошибкой

Токио говорит о приверженности своей позиции о ведении переговоров с Москвой по мирному договору, но при этом Япония разрушила механизм для таких переговоров, введя ограничительные меры против российского руководства, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-главу департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того.

«Все политики повторяют, что сохраняют позицию относительно мирного договора. Позицию сохраняют, а механизм, который для этого нужен, сами же и разрушили. Ждут, что Россия проиграет, и тогда можно будет возобновить переговоры? В ответ на заявление российского МИД от 21 марта 2022 года (о прекращении переговоров с Японией – ред.) Япония ввела санкции против Путина. Это фатальная ошибка», — заявил политик.

Он выразил недоумение введением санкций против тех, кто назван Токио «дочерьми Путина».

«Это какая-то офисная бюрократическая ошибка – у меня нет других объяснений», — сказал Того.

Экс-дипломат предположил, что Япония могла рассчитывать при этом на поражение России, «тогда санкции можно будет снять, а до этого времени сохранять свою позицию по переговорам через сколько бы лет это ни произошло».

Того был одним из главных действующих лиц при подготовке встречи на высшем уровне в Иркутске в 2001 году между Владимиром Путиным и главой правительства Японии Ёсиро Мори, а также – при подготовке визита первого президента СССР Михаила Горбачева в Японию в 1991 году.

С марта 2022 года японские власти ввели персональные санкции против 1070 человек из России и санкции против 847 компаний и организаций - в виде заморозки активов и запрета на экспорт.