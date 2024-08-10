Пропалестинские активисты прервали предвыборное выступление Харрис

Протестующие в поддержку Палестины активисты прервали выступление вице-президента и кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис на мероприятии в поддержку ее предвыборной кампании в Финиксе (штат Аризона).

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Протестующие скандировали лозунг "Свободу Палестине!". Харрис со сцены обратилась к активистам. "Дело в том, что мы здесь все вместе. Я говорю о необычайном числе людей, которые собрались здесь, потому что любят нашу страну. Мы здесь, чтобы бороться за нашу демократию, что подразумевает уважение к голосам, которые, как мне кажется, мы слышим", - сказала она.

Харрис также отметила, что поддерживает скорейшее заключение сделки о прекращении огня в секторе Газа.

"Я четко давала понять, что сейчас самое время заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Сейчас самое время", - заявила она, подчеркнув, что ведет круглосуточную работу вместе с американским президентом Джо Байденом, чтобы добиться достижения договоренностей. "Так что я уважаю ваши голоса, но сейчас мы собрались здесь, чтобы поговорить о президентской гонке 2024 года", - добавила вице-президент США.

На этой неделе протестующие в поддержку Палестины и сектора Газа прервали выступление Харрис в Детройте, штат Мичиган.

В ночь на 9 августа лидеры Египта, Катара и США опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа 15 августа в Дохе или Каире. Посредники также сообщили о готовности представить окончательный проект соглашения, который основан на принципах, выдвинутых президентом США и поддержанных резолюцией 2735 Совета Безопасности ООН.

Через час после публикации заявления посредников власти Израиля выразили готовность направить делегацию для участия в переговорах 15 августа. Движение ХАМАС о своем возможном участии в новом раунде консультаций пока официально не объявляло.