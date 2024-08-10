Самолет Трампа направили в другой аэропорт из-за технической неисправности

У самолета кандидата в президенты США Дональда Трампа обнаружили техническую проблему, из-за которой лайнер направили в аэропорт в штате Монтана. Об этом сообщила телекомпания NBC.

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В сообщении уточнили, что Трамп "продолжил свой путь" в город Бозмен, где у него запланировано встреча с избирателями, на частном самолете. Телеканал CBS News обратил внимание, что самолет Трампа приземлился в Биллингсе, который находится примерно в 240 километрах от Бозмена.

Источник заявил тележурналистам, что неисправность лайнера не связана с проблемами безопасности. 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа, которого Республиканская партия позднее официально выдвинула кандидатом в президенты США. В политика выстрелили несколько раз. После стрельбы он был уведен со сцены с окровавленным ухом и госпитализирован. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.