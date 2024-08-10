В США рассказали о политическом наследии Байдена
Американский президент Джо Байден оставит своему преемнику поглощённую войной страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.
Как пишет издание, последствия для преемника, будь то экс-президент Дональд Трамп или вице-президент Камала Харрис, могут быть огромными. На протяжении большей части своего пребывания у власти Байден производил впечатление «лидера военного времени».
Действующий американский лидер посвятил большую часть своего президентства мобилизации общественного мнения и военной мощи против России в конфликте на Украине, а также играл активную роль в поддержке Израиля в ходе войны в секторе Газа. Кроме того, войска США неоднократно бомбили правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене.