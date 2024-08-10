В США рассказали о политическом наследии Байдена

Американский президент Джо Байден оставит своему преемнику поглощённую войной страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

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Как пишет издание, последствия для преемника, будь то экс-президент Дональд Трамп или вице-президент Камала Харрис, могут быть огромными. На протяжении большей части своего пребывания у власти Байден производил впечатление «лидера военного времени».

Действующий американский лидер посвятил большую часть своего президентства мобилизации общественного мнения и военной мощи против России в конфликте на Украине, а также играл активную роль в поддержке Израиля в ходе войны в секторе Газа. Кроме того, войска США неоднократно бомбили правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене.