Штаб Харрис заподозрил Трампа в нежелании покидать свое поместье

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп не хочет бороться за избирателей, считают в предвыборном штабе американского вице-президента Камалы Харрис, передает CNN.

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По информации телеканала, в пример в команде основного претендента на выдвижение в главы Белого дома от демократов привели нежелание политика посещать колеблющиеся штаты.

"Трамп не посетил ни одного колеблющегося штата на этой неделе и, судя по всему, не посетит ни одного на следующей неделе. Быть президентом - значит бороться за тех, за кого ты борешься Трамп слишком ленив, чтобы бороться за что-либо, кроме себя или покинуть свой загородный клуб, - нас это устраивает", - говорится в заявлении штаба Харрис.

В команде вице-президента США заметили, что она со своим компаньоном Тимом Уолзом, напротив, отправилась в тур по колеблющимся штатам. В штабе Харрис подчеркнули, что ее кампания направлена на объединение Америки. Колеблющиеся штаты имеют особое значение, поскольку в США нет прямых выборов президента. Американцы сначала голосуют за выборщиков, количество которых фиксировано для каждого региона, затем те избирают главу Белого дома.

То есть судьба президентства складывается из итогов голосования в каждом конкретном штате. Всего на 50 штатов и Вашингтон будет 538 выборщиков, для победы нужно набрать 270. Количество для каждого региона индивидуально, оно связано с числом представителей региона в конгрессе и равно количеству избирательных округов штата. Например, у Техаса их 40, а у Калифорнии 54. Все колеблющиеся штаты этого года суммарно могут дать более 80 голосов коллегии выборщиков.