Мадуро осудил отказ кандидата на президентских выборах явиться в Верховный суд

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро осудил отказ бывшего кандидата на выборах главы государства от крайне правой оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа явиться в Верховный суд и представить для проверки протоколы и акты голосования, сообщает ТАСС.

«Эдмундо Гонсалес стал кандидатом, который скрывается, приказывает людям убивать, призывает к государственному перевороту, но не хочет предстать перед страной. Как стыдно должно быть некоторым людям, которые однажды отдали свой голос за труса, который прячется в темноте», — заявил венесуэльский лидер.

Глава государства назвал факт того, что экс-кандидат от оппозиции не явился в назначенный день по вызову Верховного суда, скандальным. Президент указал, что Гонсалес «игнорирует Национальный избирательный совет, Верховный суд и конституцию страны» и сообщил, что не намерен встречаться с ним.

Мадуро заявил, что представители 38 политических партий явились в Верховный суд и передали документацию по состоявшимся 28 июля президентским выборам, однако крайне правые партии, поддержавшие Гонсалеса, не предоставили никаких материалов. Отмечается, что публикуемые правой оппозицией в интернете материалы по результатам выборов являются ложными.