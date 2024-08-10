Город в Германии прекращает прием украинских беженцев

В Германии власти города Пирмазенс заявили, что приостанавливают прием беженцев из Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Welt.

По данным издания, это связано с чрезмерным наплывом вынужденных переселенцев и угрозой перегрузки социальной системы. В июле квота на прием была превышена на 82,6%. Украинцы будут распределены по ближайшим центрам первичного размещения. Приостановка приема призвана не допустить угрозы перегрузки городского сообщества и волонтеров, которые помогают в интеграции прибывающих из Украины людей.

Исключение будет сделано только для тех, кто будут соответствовать способствующим интеграции критериям. Таковыми являются наличие жилья и работы для обеспечения собственных расходов.

С февраля 2022 года Пирмазенс с населением около 41 тысячи человек принял около 900 украинских беженцев. Всего в ФРГ прибыло более 1,6 млн человек из Украины.