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NYT: Байден оставит преемнику страну, погрязшую в войне

Президент США Джо Байден, несмотря на обещания мира, оставляет своему преемнику страну, которая погрязла в боевых действиях. Такое мнение выразила газета The New York Times (NYT).

СМИ: Байден оставит преемнику погрязшую в войне страну
© globallookpress.com

По ее мнению, Байден производит впечатление "лидера военного времени". Глава Белого дома посвятил большую часть президентского срока мобилизации общественного мнения вокруг конфликтов на Украине и в секторе Газа. Как отмечает издание, при Байдене США неоднократно бомбили мятежников из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене, а также проиранские силы в Ираке и Сирии.

Эксперты указывают, что война станет "ключевой частью наследия" Байдена, а риски крупномасштабного конфликта возросли за время его президентства. Издание также напоминает, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно говорил о возможности третьей мировой войны из-за действий нынешней администрации.

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