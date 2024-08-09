СМИ: Байден оставит преемнику погрязшую в войне страну

Президент США Джо Байден, несмотря на обещания мира, оставляет своему преемнику страну, которая погрязла в боевых действиях. Такое мнение выразила газета The New York Times (NYT).

По ее мнению, Байден производит впечатление "лидера военного времени". Глава Белого дома посвятил большую часть президентского срока мобилизации общественного мнения вокруг конфликтов на Украине и в секторе Газа. Как отмечает издание, при Байдене США неоднократно бомбили мятежников из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене, а также проиранские силы в Ираке и Сирии.

Эксперты указывают, что война станет "ключевой частью наследия" Байдена, а риски крупномасштабного конфликта возросли за время его президентства. Издание также напоминает, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно говорил о возможности третьей мировой войны из-за действий нынешней администрации.