В Германии отреагировали на атаку ВСУ на Курскую область

Министерство иностранных дел Германии заявило, что право Украины на самооборону не ограничивается только ее территорией. Об этом сообщает Politico.

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Таким образом в дипломатическом ведомстве прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область. Как сообщили в немецком ведомстве, международное право разрешает Украине устраивать подобные вылазки на российскую территорию.

«Украина имеет право на самооборону, закрепленное в международном праве. <...> Это право не ограничивается ее собственной территорией»

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Издание также сообщило, что действия ВСУ в Курской области нашли поддержку и среди оппозиционных политиков Германии. К примеру, депутат Бундестага Родерих Кизеветтер назвал «абсолютно законным» использование немецкого оружия для нанесение ударов по российским «перевалочным пунктам».

«Вопрос о том, участвует ли в этом западное оружие, не возникает, потому что после его доставки это уже украинское оружие», — добавил он.

Напомним, что 6 августа украинские вооруженные силы совершили массированную атаку на Курскую область. В результате в приграничье начались боевые столкновения.