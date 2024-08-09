В США заявили, что Россия уничтожит поставленные ВСУ F-16

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия сможет уничтожить западные истребители F-16, которые были переданы ВСУ. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, «россияне нанесут по F-16 удар, и они будут уничтожены». Помимо этого Макгрегор также выразил надежду, что истребители «не несут ядерное оружие».

Истребители F-16 заметили над Херсонской областью

«Самолеты, которые прибывают на Украину, оснащены модернизированной электроникой. Президент Байден говорил, что не хочет развязывать третью мировую войну. Надеюсь, что F-16 ВСУ не модифицированы таким образом, чтобы нести ядерное оружие. <…> Думаю, что россияне нацелятся на F-16 и нанесут по ним удар, они будут уничтожены», — заявил он.

Ранее Макгрегор заявил, что ВСУ теряют до двух тысяч людей в день.