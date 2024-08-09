В Вашингтоне отложили слушания по делу Трампа по просьбе прокуратуры

Федеральный суд столичного округа Колумбия отложил на 5 сентября слушания по делу о якобы предпринятой в январе 2021 года Дональдом Трампом попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах в США. Об этом говорится в постановлении судьи Тани Чаткэн.

Ранее планировалось, что слушания состоятся 16 августа. Ожидалось, что на них стороны смогут проинформировать судью о своих дальнейших шагах, обсудить и согласовать процедурные вопросы. Заседание, как следует из документа, "отложено до 5 сентября 2024 года". Кроме того, с 9 августа до 30 августа отложена публикация совместного отчета сторон о ходе разбирательства.

Отложить слушания суд просил спецпрокурор США Джек Смит, ранее предъявивший обвинения в рамках данного дела Трампу, который сейчас является кандидатом в президенты США от республиканцев. Смит пояснил, что прокуратуре требуется дополнительное время для рассмотрения вынесенного 1 июля постановления Верховного суда, согласно которому Трамп, как и другие бывшие американские лидеры, обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Он распространяется лишь на действия Трапа в рамках исполнения должностных обязанностей.

Смит в августе 2023 года объявил о выдвижении обвинений по четырем статьям в отношении Трампа. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых республиканцу, составляет 20 лет лишения свободы.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к президенту отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.