МАГАТЭ призвала к «максимальной сдержанности» вокруг Курской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в связи с событиями в Курской области, где расположена АЭС, призвал стороны проявить «максимальную сдержанность» во избежание ядерной катастрофы.

«Я бы хотел призвать все стороны к максимальной сдержанности, чтобы избежать ядерной аварии, которая может привести к серьезным радиологическим последствиям», – говорится в заявлении Гросси на сайте МАГАТЭ, передает ТАСС.

Он также заявил, что находится в контакте с властями двух стран, и пообещал «информировать международное сообщество по мере необходимости».

Ранее на стройплощадке Курской АЭС-2 временно сократили количество персонала.