Вучич заявил о готовящемся в Сербии госперевороте

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Россия предупредила руководство страны о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран.

Об этом сербский лидер сообщил журналистам, отвечая на вопрос о подготовке Западом акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота.

СМИ сообщили о готовности оппозиции Сербии к ликвидации Вучича